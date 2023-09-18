ВСУ подняли флаг Украины над освобожденной Андреевкой в Донецкой области (видео)

"Украинский флаг над населенным пунктом Андреевка поднят! Отвоеван подразделениями Третьей отдельной штурмовой бригады", - отметили бойцы.

Отметим, что оккупанты до сих пор пытаются штурмовать населенный пункт и постоянно накрывают его огнем.

Фото: ВСУ подняли флаг Украины над уволенной Андреевкой (t.me/II_mechanized_battalion_zsu)

Освобождение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши защитники освободили Андреевку. Однако позже информацию опровергли бойцы третьей отдельной штурмовой бригады, которые отметили, что бои за населенный пункт все же продолжаются.

Но на следующий день подразделение подтвердило деоккупацию Андреевки. Военные также показали видео боев за населенный пункт.

Президент Владимир Зеленский отметил, что освобождение населенного пункта является весомым и нужным для Украины результатом на Бахмутском направлении.

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