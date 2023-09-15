Зеленський про деокупацію Андріївки: вагомий та дуже потрібний Україні результат

Звільнення села Андріївка Донецької області від російських окупантів є дуже потрібним результатом для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку: наші воїни звільнили Андріївку. 3-та штурмова, всі задіяні сили, штаб, командувач генерал Сирський (командувач сухопутними військами Олександр Сирський - ред.) - хлопці, всім вам дякую", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що активні дії українських захисників продовжуються в районі Кліщіївки та Курдюмівки. У той же час 36-а окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного і Водяного.

"Район Вербового - наші незламні воїни, дякую! Район Новопрокопівки - молодці! Пишаюся всіма воїнами, що наближають нашу перемогу", - додав Зеленський.

Деокупація Андріївки

Нагадаємо, ще вчора, 14 вересня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наші захисники нібито повністю звільнили Андріївку від росіян.

Згодом цю інформацію спростували бійці третьої окремої штурмової бригади. Вони наголошували, що бої за населений пункт продовжуються.

Вже сьогодні підрозділ підтвердив, що Андріївку було деокуповано.