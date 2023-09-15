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Російська бригада розбита вщент: штурмовики підтвердили звільнення Андріївки

Андріївка, П'ятниця 15 вересня 2023 09:48
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Російська бригада розбита вщент: штурмовики підтвердили звільнення Андріївки Фото: штурмовики підтвердили звільнення Андріївки у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники підтвердили звільнення Андріївки Донецької області. Штурмовики розбили вщент російську 72 бригаду разом з командуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю окрему штурмову бригаду в Telegram.

В результаті блискавичної операції російський гарнізон в Андріївці був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Українські штурмовики ліквідували:

  • начальника бригадної розвідки ворога;
  • трьох комбатів ;
  • та майже всю піхоту 72 окремої мотострілецької бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Як зазначають військові, бої тривають, бійці продовжують закріплюватися на нових позиціях. Воїни Третьої штурмової підкреслюють, що російська 72 бригада зазнала тотального провалу.

"Взяття та утримання населеного пункту Андріївка - наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу", - йдеться у повідомленні.

Російська бригада розбита вщент: штурмовики підтвердили звільнення Андріївки

скриншот deepstatemap.live

Звільнення Андріївки

Нагадаємо, раніше українське командування повідомляло про просування українських захисників південніше Бахмута. Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Андріївки під Бахмутом, проте інформація виявилася завчасною.

Вже зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення населеного пункту у Донецькій області.

Військові експерти вважають, незабаром ЗСУ звільнять і Кліщіївку. Більше про це та інші події на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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