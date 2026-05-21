ЗСУ перейшли в контратаки та досягли найбільших успіхів з часу Курської операції, - ISW

Які результати

Як зазначають аналітики, протягом останніх місяців українські сили провели серію контратак на різних ділянках фронту, досягнувши найбільш відчутних результатів із часу операції в Курській області.

Так, ЗСУ змогли повернути значну частину територій у районі Куп’янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни взимку та навесні 2026 року, а також просунулися у західній частині Запорізької області.

В ISW наголошують, що українські контратаки на півдні створили каскадні оперативні та стратегічні наслідки для весняно-літнього наступу російської армії на так званий "пояс фортець". Це змусило війська РФ обирати між стримуванням українського просування та перекиданням сил на пріоритетні напрямки.

Також посилена українська ударна кампанія середньої дальності проти російської логістики, техніки та живої сили з початку 2026 року суттєво погіршила здатність російських окупантів проводити наступальні операції по всій лінії фронту.

Сирський: українські атаки випереджають російські

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 15 травня заявив, що точні українські удари, знищення резервів російської армії та постійний тиск на штурмові підрозділи дозволили українським силам дедалі більше перехоплювати тактичну ініціативу та змушувати загарбників діяти у нав’язаному Україною темпі.

За його словами, станом на 14 травня кількість наступальних дій ЗСУ перевищувала аналогічну активність військ РФ.

Аналітики також зазначають, що українські сили йдуть до виконання своїх цільових показників щодо втрат російської армії у травні 2026 року.

Дрони б'ють росіян

Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт "Мадяр" Бровді 20 травня повідомив, що лише за перші 19 днів травня українські дрони уразили 19 203 російських військових. Із них понад 6 тисяч припадає на удари підрозділів СБС.

Він прогнозує, що до кінця місяця кількість втрат армії РФ від ударів дронів може перевищити 34 тисячі, не враховуючи артилерійські обстріли, удари по тилах та інші непідтверджені втрати.

Росія не встигає поповнювати втрати

Тим часом Міністерство оборони РФ стикається з проблемами поповнення особового складу. За даними ISW, у першому кварталі 2026 року російська армія уклала лише 70 500 контрактів, що нижче необхідного рівня для компенсації втрат.

Аналітики вважають, що українські війська й надалі розширюватимуть удари середньої дальності та продовжуватимуть контратаки на вразливих ділянках фронту, що ще більше ускладнить наступальні можливості російської армії.