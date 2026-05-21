ВСУ перешли в контратаки и достигли наибольших успехов со времени Курской операции, - ISW

Какие результаты

Как отмечают аналитики, в течение последних месяцев украинские силы провели серию контратак на разных участках фронта, достигнув наиболее ощутимых результатов со времени операции в Курской области.

Так, ВСУ смогли вернуть значительную часть территорий в районе Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге страны зимой и весной 2026 года, а также продвинулись в западной части Запорожской области.

В ISW отмечают, что украинские контратаки на юге создали каскадные оперативные и стратегические последствия для весенне-летнего наступления российской армии на так называемый "пояс крепостей". Это заставило войска РФ выбирать между сдерживанием украинского продвижения и переброской сил на приоритетные направления.

Также усиленная украинская ударная кампания средней дальности против российской логистики, техники и живой силы с начала 2026 года существенно ухудшила способность российских оккупантов проводить наступательные операции по всей линии фронта.

Сырский: украинские атаки опережают российские

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 мая заявил, что точные украинские удары, уничтожение резервов российской армии и постоянное давление на штурмовые подразделения позволили украинским силам все больше перехватывать тактическую инициативу и заставлять захватчиков действовать в навязанном Украиной темпе.

По его словам, по состоянию на 14 мая количество наступательных действий ВСУ превышало аналогичную активность войск РФ.

Аналитики также отмечают, что украинские силы идут к выполнению своих целевых показателей по потерям российской армии в мае 2026 года.

Дроны бьют россиян

Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт "Мадьяр" Бровди 20 мая сообщил, что только за первые 19 дней мая украинские дроны поразили 19 203 российских военных. Из них более 6 тысяч приходится на удары подразделений СБС.

Он прогнозирует, что до конца месяца количество потерь армии РФ от ударов дронов может превысить 34 тысячи, не учитывая артиллерийские обстрелы, удары по тылам и другие неподтвержденные потери.

Россия не успевает пополнять потери

Тем временем Министерство обороны РФ сталкивается с проблемами пополнения личного состава. По данным ISW, в первом квартале 2026 года российская армия заключила лишь 70 500 контрактов, что ниже необходимого уровня для компенсации потерь.

Аналитики считают, что украинские войска и в дальнейшем будут расширять удары средней дальности и продолжать контратаки на уязвимых участках фронта, что еще больше усложнит наступательные возможности российской армии.