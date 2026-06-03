ЗСУ отримають рекордну партію мотоциклів: деталі угоди і думка військових

Сили оборони України цього року отримають рекордну кількість мотоциклів – близько 1500 штук. У поставках братимуть участь шість різних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі перевищує обсяги минулого року. Завдяки залученню до тендеру одразу шести компаній, фінальну вартість вдалося знизити на майже 12 млн гривень.

"Шість пропозицій у межах однієї закупівлі – це показник того, що на ринку є конкуренція. Для держави це означає можливість закуповувати необхідну номенклатуру на кращих умовах і спрямовувати вивільнений ресурс на додаткове забезпечення Сил оборони", - заявив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Так, мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують військовим високу мобільність та допомагають оперативно виконувати завдання в умовах складної логістики й бездоріжжя.

Що про мотоцикли на фронті кажуть військові

Опитані РБК-Україна військові підкреслюють, що сьогодні мотоцикли, як з бензиновими так і з електричними двигунами, виконують найбільш різноманітні логістичні функції: доставку особового складу, виїзд на бойові позиції операторів дронів, розвідку та ін.