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ВСУ получат рекордную партию мотоциклов: детали сделки

13:37 03.06.2026 Ср
2 мин
Сколько компаний присоединились к тендеру?
aimg Константин Широкун
ВСУ получат рекордную партию мотоциклов: детали сделки Фото: ВСУ получат рекордную партию мотоциклов (Getty Images)
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Силы обороны Украины в этом году получат рекордное количество мотоциклов - около 1500 штук. В поставках будут участвовать шесть различных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что Агентство оборонных закупок ДОТ заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ, что втрое превышает объемы прошлого года. Благодаря привлечению к тендеру сразу шести компаний, финальную стоимость удалось снизить почти на 12 млн гривен.

"Шесть предложений в рамках одной закупки - это показатель того, что на рынке есть конкуренция. Для государства это означает возможность закупать необходимую номенклатуру на лучших условиях и направлять высвобожденный ресурс на дополнительное обеспечение Сил обороны", - заявил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Так, мотоциклы остаются одним из самых востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами. Они обеспечивают военным высокую мобильность и помогают оперативно выполнять задачи в условиях сложной логистики и бездорожья.

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Опрошенные РБК-Украина военные подчеркивают, что сегодня мотоциклы, как с бензиновыми так и с электрическими двигателями, выполняют наиболее разнообразные логистические функции: доставку личного состава, выезд на боевые позиции операторов дронов, разведку и др.

Напомним, операторы подразделений беспилотных систем ГУР продолжают срывать функционирование сухопутного маршрута между Крымом и Донецком, уничтожая технику российских войск даже в отдаленных тыловых районах.

Также отмечалось, что украинская разведка нанесла удары по военным эшелонам армии РФ во временно оккупированном Крыму. Эти поезда использовались для транспортировки военной техники, боеприпасов и запасов горючего.

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