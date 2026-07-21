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ЗСУ отримають новий мінідрон з гранатометом (фото)

09:24 21.07.2026 Вт
2 хв
Які функції виконуватиме новий НРК?
aimg Костянтин Широкун
ЗСУ отримають новий мінідрон з гранатометом (фото) Фото: ЗСУ отримають новий мінідрон з гранатометом (mod.gov.ua)
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Міноборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ розвідувально-ударний НРК "Змій міні ударний", оснащений гранатометом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що нова розробка українського виробника створена спільно з інженерами однієї з найефективніших бойових бригад Сил оборони. Його виготовили з урахуванням досвіду понад чотирьох років війни та аналізу бойового застосування НРК на полі бою.

Інженери реалізували низку конструктивних рішень, завдяки яким платформа демонструє високі показники ефективності виконання місій.

Особливості НРК

"Змій міні ударний" поміщається у багажник мікроавтобуса, автомобільний причіп або кузов пікапа. Транспортування платформи не вимагає додаткового обладнання.

Платформа оснащена бойовим модулем з гранатометом МК19, який виділяється високою кінетичною енергією боєприпасів, універсальністю снарядів та можливістю вести точний вогонь із закритих позицій. Водночас на НРК можна встановити будь-який інший бойовий модуль з піхотним озброєнням.

Нагадаємо, раніше українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.

У ЗСУ зазначили, що взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили ворога.

Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого упроводжувати їх до порту для конфіскації.

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