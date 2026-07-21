ЗСУ отримають новий мінідрон з гранатометом (фото)

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ розвідувально-ударний НРК "Змій міні ударний", оснащений гранатометом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що нова розробка українського виробника створена спільно з інженерами однієї з найефективніших бойових бригад Сил оборони. Його виготовили з урахуванням досвіду понад чотирьох років війни та аналізу бойового застосування НРК на полі бою.

Інженери реалізували низку конструктивних рішень, завдяки яким платформа демонструє високі показники ефективності виконання місій.

Особливості НРК

"Змій міні ударний" поміщається у багажник мікроавтобуса, автомобільний причіп або кузов пікапа. Транспортування платформи не вимагає додаткового обладнання.

Платформа оснащена бойовим модулем з гранатометом МК19, який виділяється високою кінетичною енергією боєприпасів, універсальністю снарядів та можливістю вести точний вогонь із закритих позицій. Водночас на НРК можна встановити будь-який інший бойовий модуль з піхотним озброєнням.