ВМС вперше показали морський дрон Barracuda, він вже нищить ворога

Українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

На відео видно, як дрон-камікадзе Barracuda непомітно наближається до покинутого судна, яке окупанти використовують як спостережний пункт, після чого завдає удару.

Після цього в операцію вступає безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет. Він атакує прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття.

Наступним етапом стає запуск розвідувальних та FPV-дронів із морського носія БПЛА. За лічені хвилини вони виявляють замасковані позиції противника, які стають цілями для точних ударів.

У ВМС зазначили, що така взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили противника.

"Дивіться, як працює багаторівнева система ураження "Баракуди", - йдеться у повідомленні ВМС України.