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ВМС вперше показали морський дрон Barracuda, він вже нищить ворога

21:42 14.07.2026 Вт
2 хв
Новий морський дрон став частиною багаторівневої операції зі знищення окупантів
aimg Марія Науменко
ВМС вперше показали морський дрон Barracuda, він вже нищить ворога Фото: робота операторів українських морських безпілотників (Getty Images)
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Українські військові вперше продемонстрували роботу морського дрона Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакує позиції окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

На відео видно, як дрон-камікадзе Barracuda непомітно наближається до покинутого судна, яке окупанти використовують як спостережний пункт, після чого завдає удару.

Після цього в операцію вступає безекіпажний катер, оснащений модулем некерованих ракет. Він атакує прибережну смугу, де, за даними військових, розташовані ворожі укриття.

Наступним етапом стає запуск розвідувальних та FPV-дронів із морського носія БПЛА. За лічені хвилини вони виявляють замасковані позиції противника, які стають цілями для точних ударів.

У ВМС зазначили, що така взаємодія кількох типів безпілотних систем дозволяє ефективніше виявляти та уражати сили противника.

"Дивіться, як працює багаторівнева система ураження "Баракуди", - йдеться у повідомленні ВМС України.

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомили, що Україна працює над новою системою для морських безпілотників, яка дозволить не лише знищувати ворожі цілі, а й затримувати підсанкційні судна в Чорному морі та супроводжувати їх до порту для подальшої конфіскації.

За словами командира підрозділу ГУР із позивним "Дев'ятий", основу нової концепції становить модернізований багатоцільовий морський дрон "Катран".

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