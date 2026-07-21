ВСУ получат новый минидрон с гранатометом (фото)

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ разведывательно-ударный НРК "Змей мини ударный", оснащенный гранатометом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новая разработка украинского производителя создана совместно с инженерами одной из самых эффективных боевых бригад Сил обороны. Его изготовили на основе опыта более четырех лет войны и анализа боевого применения НРК в поле боя.

Инженеры реализовали ряд конструктивных решений, благодаря которым платформа показывает высокие показатели эффективности выполнения миссий.

Особенности НРК

"Змей мини ударный" помещается в багажник микроавтобуса, автомобильный прицеп или кузов пикапа. Транспортировка платформы не требует дополнительного оборудования.

Платформа оснащена боевым модулем с гранатометом МК19, выделяемым высокой кинетической энергией боеприпасов, универсальностью снарядов и возможностью вести точный огонь с закрытых позиций. На НРК можно установить любой другой боевой модуль с пехотным вооружением.