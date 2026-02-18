UA

ЗСУ отримали вітчизняні прилади нічного бачення: фото та характеристики

Фото: ЗСУ отримали вітчизняні прилади нічного бачення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські військові отримали вітчизняні прилади нічного бачення, які мають дальність майже у 2 тисячі метрів, та здатні витримувати екстремальні навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Читайте також: Понад 50% озброєння нашої армії саме українського виробництва, - Свириденко

"Війську стали доступні нові прилади нічного бачення українського виробництва. Міністерство оборони допустило до використання в Силах оборони монокуляри MT-GEKKO-PRO-40 та MT-GEKKO-PRO-50", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Нові прилади вже пройшли випробування в бою, мають посилений захист і можуть витримувати екстремальні навантаження.

Залежно від конфігурації, за допомогою монокулярів можна бачити людські фігури на відстані понад 400 метрів, а техніку на відстані майже 2 кілометри.

"Важлива перевага – ці прилади українського виробництва в більшості випадків дешевші за іноземні аналоги", - додали у Міноборони.

Міноборони збільшує закупівлі української зброї

За результатами минулого року, Міністерство оборони України суттєво збільшило закупівлі вітчизняної продукції для потреб ЗСУ.

Зазначається, що частка зброї, техніки і боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.

Водночас частка імпортних товарів військового призначення за рік скоротилася з 54% до 18%, що створює передумови для сталого розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Також зазначалось, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вітчизняне виробництво зброї зросло у 35 разів.

