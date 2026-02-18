ЗСУ отримали вітчизняні прилади нічного бачення: фото та характеристики

"Війську стали доступні нові прилади нічного бачення українського виробництва. Міністерство оборони допустило до використання в Силах оборони монокуляри MT-GEKKO-PRO-40 та MT-GEKKO-PRO-50", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Нові прилади вже пройшли випробування в бою, мають посилений захист і можуть витримувати екстремальні навантаження.

Залежно від конфігурації, за допомогою монокулярів можна бачити людські фігури на відстані понад 400 метрів, а техніку на відстані майже 2 кілометри.

"Важлива перевага – ці прилади українського виробництва в більшості випадків дешевші за іноземні аналоги", - додали у Міноборони.