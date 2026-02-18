ВСУ получили отечественные приборы ночного видения: фото и характеристики

Украинские военные получили отечественные приборы ночного видения, которые имеют дальность почти в 2 тысячи метров, и способны выдерживать экстремальные нагрузки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Войску стали доступны новые приборы ночного видения украинского производства. Министерство обороны допустило к использованию в Силах обороны монокуляры MT-GEKKO-PRO-40 и MT-GEKKO-PRO-50", - говорится в сообщении Минобороны.
Новые приборы уже прошли испытания в бою, имеют усиленную защиту и могут выдерживать экстремальные нагрузки.
В зависимости от конфигурации, с помощью монокуляров можно видеть человеческие фигуры на расстоянии более 400 метров, а технику на расстоянии почти 2 километра.
"Важное преимущество - эти приборы украинского производства в большинстве случаев дешевле иностранных аналогов", - добавили в Минобороны.
По результатам прошлого года, Министерство обороны Украины существенно увеличило закупки отечественной продукции для нужд ВСУ.
Отмечается, что доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок у украинских производителей, по сравнению с предыдущим годом выросла с 46% до 82%.
В то же время доля импортных товаров военного назначения за год сократилась с 54% до 18%, что создает предпосылки для устойчивого развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
Также отмечалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отечественное производство оружия выросло в 35 раз.