ВСУ получили отечественные приборы ночного видения: фото и характеристики

"Войску стали доступны новые приборы ночного видения украинского производства. Министерство обороны допустило к использованию в Силах обороны монокуляры MT-GEKKO-PRO-40 и MT-GEKKO-PRO-50", - говорится в сообщении Минобороны.

Новые приборы уже прошли испытания в бою, имеют усиленную защиту и могут выдерживать экстремальные нагрузки.

В зависимости от конфигурации, с помощью монокуляров можно видеть человеческие фигуры на расстоянии более 400 метров, а технику на расстоянии почти 2 километра.

"Важное преимущество - эти приборы украинского производства в большинстве случаев дешевле иностранных аналогов", - добавили в Минобороны.