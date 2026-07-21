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ЗСУ отримали першу партію жіночих бронежилетів: у чому їх особливості

12:35 21.07.2026 Вт
2 хв
Жіночі бронежилети мають ряд анатомічних особливостей
aimg Костянтин Широкун
ЗСУ отримали першу партію жіночих бронежилетів: у чому їх особливості Фото: ЗСУ отримали першу партію жіночих бронежилетів (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

За завданням Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ цього року придбала першу партію таких засобів індивідуального захисту на суму 47 млн гривень.

Особливості жіночих бронежилетів

Перша закупівля становить 2 тисячі бронежилетів у базовій комплектації 1-5. Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір.

Це конструктивне рішення, що допомагає покращити посадку бронежилета, зменшити тиск у фронтальній зоні і забезпечити додаткову вентиляцію під час використання. Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку.

Зі збільшенням кількості жінок у Силах оборони зростає потреба в засобах захисту, адаптованих до жіночої анатомії.

Такі бронежилети краще прилягають до тіл, забезпечують належний захист, не обмежують рухів і зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

Міноборони збирає відгуки

Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок-військовослужбовиць. Після початку експлуатації АОЗ спільно з Міноборони України та військовими підрозділами збере зворотний звʼязок від користувачок.

Таким чином, буде оцінено практичний досвід використання, визначити можливі напрями вдосконалення виробу та врахувати ці напрацювання під час планування наступних закупівель.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25.

Чинний "піксель" ММ-14 залишається, проте з'являється й додатковий варіант камуфляжу (схожий на іноземний Multicam).

Крім того, у Міністерстві оборони повідомили, що "Державний оператор тилу" вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості. Вони можуть рятувати захисників України на воді навіть зі зброєю.

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