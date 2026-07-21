ВСУ получили первую партию женских бронежилетов: в чем их особенности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок ДОТ в этом году приобрело первую партию таких средств индивидуальной защиты на сумму 47 млн. гривен.

Особенности женских бронежилетов

Первая закупка составляет 2 тысячи бронежилетов в базовой комплектации 1-5. Кроме стандартных элементов бронежилета комплект содержит демпферно-климатический подпор.

Это конструктивное решение, помогающее улучшить посадку бронежилета, снизить давление во фронтальной зоне и обеспечить дополнительную вентиляцию при использовании. Бронежилеты изготовлены из керамокомпозитных материалов, имеют усиленный уровень защиты и выполнены в камуфляжном рисунке.

С увеличением количества женщин в силах обороны растет потребность в средствах защиты, адаптированных к женской анатомии.

Такие бронежилеты лучше прилегают к телам, обеспечивают должную защиту, не ограничивают движений и уменьшают риск травм во время выполнения боевых задач.

Минобороны собирает отзывы

Пока это только первая закупка бронежилетов для женщин-военнослужащих. После начала эксплуатации АОЗ совместно с Минобороны Украины и военными подразделениями соберет обратную связь от пользователей.

Таким образом, будет оценен практический опыт использования, определить возможные направления усовершенствования изделия и учесть эти наработки при планировании последующих закупок.