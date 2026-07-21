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ВСУ получили первую партию женских бронежилетов: в чем их особенности

12:35 21.07.2026 Вт
2 мин
Женские бронежилеты имеют ряд анатомических особенностей.
aimg Константин Широкун
ВСУ получили первую партию женских бронежилетов: в чем их особенности Фото: ВСУ получили первую партию женских бронежилетов (Getty Images)
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Военнослужащие боевых подразделений ВСУ впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок ДОТ в этом году приобрело первую партию таких средств индивидуальной защиты на сумму 47 млн. гривен.

Особенности женских бронежилетов

Первая закупка составляет 2 тысячи бронежилетов в базовой комплектации 1-5. Кроме стандартных элементов бронежилета комплект содержит демпферно-климатический подпор.

Это конструктивное решение, помогающее улучшить посадку бронежилета, снизить давление во фронтальной зоне и обеспечить дополнительную вентиляцию при использовании. Бронежилеты изготовлены из керамокомпозитных материалов, имеют усиленный уровень защиты и выполнены в камуфляжном рисунке.

С увеличением количества женщин в силах обороны растет потребность в средствах защиты, адаптированных к женской анатомии.

Такие бронежилеты лучше прилегают к телам, обеспечивают должную защиту, не ограничивают движений и уменьшают риск травм во время выполнения боевых задач.

Минобороны собирает отзывы

Пока это только первая закупка бронежилетов для женщин-военнослужащих. После начала эксплуатации АОЗ совместно с Минобороны Украины и военными подразделениями соберет обратную связь от пользователей.

Таким образом, будет оценен практический опыт использования, определить возможные направления усовершенствования изделия и учесть эти наработки при планировании последующих закупок.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25 .

Действующий "пиксель" ММ-14 остается, однако появляется и дополнительный камуфляжный вариант (похож на иностранный Multicam).

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что "Государственный оператор тыла" впервые закупает бронежилеты, имеющие элемент положительной плавучести. Они могут спасать защитников Украины на воде даже с оружием .

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