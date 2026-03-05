ЗСУ отримали новий оптоволоконний дрон: він має рекордну дальність ураження

"Пташка" виготовляється в Україні та вже активно застосовується Силами оборони. Він має оптоволоконний канал управління та може завдавати ударів на відстані до 50 кілометрів, що є рекордним значенням для БПЛА даного типу на озброєнні ЗСУ.

"Ударний безпілотний комплекс нового покоління "Пташка" створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи", - додали у повідомленні МОУ.

При цьому конструкція дрону спеціально збалансована для виконання маневрів у польоті. Дрон може виконувати завдання як вдень, так і вночі, погодні умови значення не мають.

"Бойового навантаження цього дрона вистачає для ураження ворожої піхоти, вогневих позицій, бліндажів, автомобільної і легкоброньованої техніки", додали у повідоменні.

Фото: Міноборони України