ЗСУ отримали новий оптоволоконний дрон: він має рекордну дальність ураження

В Україні прийняли на озброєння оптоволоконний квадрокоптер "Пташка". Він має рекордну дальність польоту та ураження ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Пташка" виготовляється в Україні та вже активно застосовується Силами оборони. Він має оптоволоконний канал управління та може завдавати ударів на відстані до 50 кілометрів, що є рекордним значенням для БПЛА даного типу на озброєнні ЗСУ.
"Ударний безпілотний комплекс нового покоління "Пташка" створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи", - додали у повідомленні МОУ.
При цьому конструкція дрону спеціально збалансована для виконання маневрів у польоті. Дрон може виконувати завдання як вдень, так і вночі, погодні умови значення не мають.
"Бойового навантаження цього дрона вистачає для ураження ворожої піхоти, вогневих позицій, бліндажів, автомобільної і легкоброньованої техніки", додали у повідоменні.
Нагадаємо, на початку 2026 року стало відомо, що чеська компанія у співпраці з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, що виготовлені з використанням технологій з перехоплених російських безпілотників.
Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна починає експорт дронів до Європи. За його словами, буде відкрито кілька представництв, безпека Євросоюзу стоятиме на українських дронах та технологіях.