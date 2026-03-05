RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ получили новый оптоволоконный дрон: он имеет рекордную дальность поражения

16:35 05.03.2026 Чт
2 мин
Что может новый украинский фронтовой дрон?
aimg Антон Корж
Фото: новый оптоволоконный квадрокоптер "Пташка" (Минобороны Украины)

В Украине приняли на вооружение оптоволоконный квадрокоптер "Пташка". Он имеет рекордную дальность полета и поражения вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Оптоволоконные FPV-дроны России: в чем угроза и как отвечает Украина

"Пташка" изготавливается в Украине и уже активно применяется Силами обороны. Он имеет оптоволоконный канал управления и может наносить удары на расстоянии до 50 километров, что является рекордным значением для БПЛА данного типа на вооружении ВСУ.

"Ударный беспилотный комплекс нового поколения "Пташка" создан для работы в условиях интенсивных боевых действий. Он имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы", - добавили в сообщении МОУ.

При этом конструкция дрона специально сбалансирована для выполнения маневров в полете. Дрон может выполнять задачи как днем, так и ночью, погодные условия значения не имеют.

"Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники", добавили в сообщении.

Фото: Минобороны Украины

Напомним, в начале 2026 года стало известно, что чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДрониВойна в Украине