ЗСУ одним ударом знищили 25 "вагнерівців" та завадили атаці окупантів в районі Соледара

Військові Сухопутних військ України знищили 25 "вагнерівців" на Соледарському напрямку. Майже 30 окупантів перебували в одній траншеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

"Соледарський напрямок, 25 знищених "вагнерівців" в одній траншеї", - йдеться в повідомленні. Як зазначають військові, завдяки прицільному вогню артилерії вдалося зірвати ворожу атаку на позиції ЗСУ. Як повідомлялось, сили оборони за добу, 16 січня, відбили атаки біля 20 населених пунктів. Своєю чергою окупанти заблокували українські канали в Херсонській області. Також українські захисники продовжують утримувати оборону на Донбасі. Водночас на деяких ділянках фронту на сході ЗСУ атакують окупантів. Нагадаємо, за даними на ранок вівторка, 17 січня, ЗСУ ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 116 950 військових.