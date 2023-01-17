Десятки відбитих ЗСУ атак та відключення українських телеканалів, - зведення Генштабу

Сили оборони за добу, 16 січня, відбили атаки біля 20 населених пунктів. Своєю чергою окупанти заблокували українські канали в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби противник завдав 2 ракетних і 7 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, за цивільною інфраструктурою є поранені та загиблі серед мирного населення.

Противник не залишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії у Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів, у тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янка, Спірне, Краснопілка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Перемога Донецької області.

На Куп'янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище, на Запорізькому та Херсонському – продовжує оборонятися.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкові, мінометні та артилерійські обстріли зазнали райони понад п'ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Червоне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна та Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Білогорівка, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області, всього понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Времівка, Новополь та Полтавка, Малинівка, Гуляйполі, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське та Плавні.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометні та артилерійські обстріли отримали Саблуківка, Качкарівка, Ольга, Тягинка, Інгулець та Херсон.

У населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів, транслюється лише російське телебачення.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що українські військові 15 січня ліквідували ще 790 російських загарбників та знищили 12 ворожих танків. Загалом Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже 116 080 своїх військових.

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Наші захисники 15 січня відбили 16 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

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