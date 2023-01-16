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Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 14:51
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 16 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують утримувати оборону на Донбасі. Водночас на деяких ділянках фронту на сході ЗСУ атакують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Британії.

За даними карти, найважча ситуація наразі на сході України. Там продовжуються бої відразу на декількох напрямках.

Російські окупаційні війська намагаються просунутися углиб Донецької області та повністю захопити регіон. Росіяни штурмують позиції ЗСУ у Соледарі, Вугледарі, у районі Бахмута та Авдіївки. Британська розвідка поки не фіксує просування ворога.

Водночас активні бої йдуть у Луганській області. Українські військові атакують окупантів у напрямку Кремінної.

На інших ділянках фронту поки без змін. Російські війська обстрілюють прифронтову зону у Херсонській, Запорізькій області та по всій лінії на сході України.

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Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія та Україна наступають на двох різних ділянках фронту на Донбасі. Мова йде про Бахмут та Кремінну.

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Війна в Україні Війна Росії проти України Великобританія
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Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
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