ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ одним ударом уничтожили 25 "вагнеровцев" и помешали атаке оккупантов в районе Соледара

Новина українською →
Україна, Вторник 17 января 2023 13:31
ВСУ одним ударом уничтожили 25 "вагнеровцев" и помешали атаке оккупантов в районе Соледара Фото: ВСУ одним ударом уничтожили 25 "вагнеровцев" в районе Соледара (t.me/generalstaff_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военные Сухопутных войск Украины уничтожили 25 "вагнеровцев" на Соледарском направлении. Почти 30 оккупантов находились в одной траншее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

"Соледарское направление, 25 уничтоженных "вагнеровцев" в одной траншее", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, благодаря прицельному огню артиллерии удалось сорвать вражескую атаку на позиции ВСУ.

Как сообщалось, силы обороны за сутки, 16 января, отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.

Также украинские защитники продолжают удерживать оборону на Донбассе. В то же время, на некоторых участках фронта на востоке ВСУ атакуют оккупантов.

Напомним, по данным на утро вторника, 17 января, ВСУ ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 116 950 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление