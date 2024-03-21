ЗСУ в Одеській області знищили три ворожі дрони

Збройні сили України протягом сьогоднішнього дня знищили три ворожі дрони в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України та ВМС ЗСУ .

Спочатку стало відомо, що вдень в Одеській області корабельно-катерним складом Військово-морських сил України було збито розвідувальний дрон РФ.

Пізніше у ЗСУ повідомили, що близько 16.00 ворог направив 2 дрони з акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя Одеської області.

"Підрозділами протиповітряної оборони обидва дрони - і розвідник, і ударний - були знищені", - додали Сили оборони півдня України.

Йшлося про дрони "Суперкам" і "Ланцет".

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