ЗСУ в Одеській області знищили три ворожі дрони
Збройні сили України протягом сьогоднішнього дня знищили три ворожі дрони в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України та ВМС ЗСУ.
Спочатку стало відомо, що вдень в Одеській області корабельно-катерним складом Військово-морських сил України було збито розвідувальний дрон РФ.
Пізніше у ЗСУ повідомили, що близько 16.00 ворог направив 2 дрони з акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя Одеської області.
"Підрозділами протиповітряної оборони обидва дрони - і розвідник, і ударний - були знищені", - додали Сили оборони півдня України.
Йшлося про дрони "Суперкам" і "Ланцет".
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що на полі бою відбулося 67 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки в районі Тернів у Донецькій області та уразили два засоби ППО противника.
А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 433 840 військових.
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