Десять БПЛА, чотири танки та 750 окупантів. Втрати РФ у війні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 21 березня (facebookcom MinistryofDefence UA)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 березня, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 433 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки, 16 ББМ і 26 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 433840 (+750) осіб ліквідовано;

танків - 6832 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 13074 (+16) од.;

артилерійських систем - 10740 (+26) од.;

РСЗВ - 1018 (+1) од.;

засоби ППО - 721 од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8365 (+10) од.;

крилаті ракети - 1922 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14242 (+44) од.;

спеціальна техніка - 1741 (+3) од.