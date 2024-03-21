Десять БПЛА, чотири танки та 750 окупантів. Втрати РФ у війні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 21 березня (facebookcom MinistryofDefence UA)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 березня, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 433 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки, 16 ББМ і 26 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 433840 (+750) осіб ліквідовано;
- танків - 6832 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 13074 (+16) од.;
- артилерійських систем - 10740 (+26) од.;
- РСЗВ - 1018 (+1) од.;
- засоби ППО - 721 од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8365 (+10) од.;
- крилаті ракети - 1922 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14242 (+44) од.;
- спеціальна техніка - 1741 (+3) од.
Ситуація на фронті
Українські військові відбили 17 атак противника на Лиманському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по складу боєприпасів супротивника.
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