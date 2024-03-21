Архивное фото: ВСУ в Одесской области уничтожили три вражеских дрона (Getty Images)

Вооруженные силы Украины в течение сегодняшнего дня уничтожили три вражеских дрона в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины и ВМС ВСУ.

Сначала стало известно, что днем в Одесской области корабельно-катерным составом Военно-морских сил Украины был сбит разведывательный дрон РФ. Позже в ВСУ сообщили, что около 16.00 враг направил 2 дрона из акватории Черного моря в направлении побережья Одесской области. "Подразделениями противовоздушной обороны оба дрона - и разведчик, и ударный - были уничтожены", - добавили Силы обороны юга Украины. Речь шла о дронах "Суперкам" и "Ланцет". Ситуация на фронте