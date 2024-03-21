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ВСУ в Одесской области уничтожили три вражеских дрона

Одесская область, Четверг 21 марта 2024 22:04
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ВСУ в Одесской области уничтожили три вражеских дрона Архивное фото: ВСУ в Одесской области уничтожили три вражеских дрона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины в течение сегодняшнего дня уничтожили три вражеских дрона в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины и ВМС ВСУ.

Сначала стало известно, что днем в Одесской области корабельно-катерным составом Военно-морских сил Украины был сбит разведывательный дрон РФ.

Позже в ВСУ сообщили, что около 16.00 враг направил 2 дрона из акватории Черного моря в направлении побережья Одесской области.

"Подразделениями противовоздушной обороны оба дрона - и разведчик, и ударный - были уничтожены", - добавили Силы обороны юга Украины.

Речь шла о дронах "Суперкам" и "Ланцет".

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что на поле боя произошло 67 боевых столкновений, украинские воины отразили атаки в районе Тернов в Донецкой области и поразили два средства ПВО противника.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 433 840 военных.

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