ЗСУ можуть значно збільшити кількість дронів на фронті: Зеленський назвав ключову умову

"По дронах проблематика залишається. Вважаю, що це те, у що потрібно активно включатися партнерам. Росіяни збільшили кількість дронів, ми через брак фінансування не збільшили поки. При тому, що можливості є", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, сьогодні використання безпілотників на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, не можна це порівняти з тим, що було місяць тому – 1,4 до 1, і з реальними можливостями, які є в української оборонної промисловості з точки зору виробництва – 2,5–3 до 1.

"Потрібні фінанси, домовляємось про це", - підкреслив глава держави.