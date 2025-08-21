ua en ru
ЗСУ можуть значно збільшити кількість дронів на фронті: Зеленський назвав ключову умову

Четвер 21 серпня 2025 10:36
ЗСУ можуть значно збільшити кількість дронів на фронті: Зеленський назвав ключову умову Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна може значно посилити використання безпілотників на фронті, але для збільшення їх виробництва наразі варто знайти додаткові ресурси.

Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"По дронах проблематика залишається. Вважаю, що це те, у що потрібно активно включатися партнерам. Росіяни збільшили кількість дронів, ми через брак фінансування не збільшили поки. При тому, що можливості є", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, сьогодні використання безпілотників на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, не можна це порівняти з тим, що було місяць тому – 1,4 до 1, і з реальними можливостями, які є в української оборонної промисловості з точки зору виробництва – 2,5–3 до 1.

"Потрібні фінанси, домовляємось про це", - підкреслив глава держави.

Виробництво дронів в Україні

З початком повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво зброї та прискорила розробку нових видів озброєння, які вже використовуються на фронті.

За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.

Також наприкінці липня стало відомо, що Україна вже домовилась із Данією про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних дронів, переговори зі США тривають.

Більше подробиць про виробництво зброї в Україні та чому нашій країні варто відкрити "оборонний" експорт – читайте в матеріалі РБК-Україна.

