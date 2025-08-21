ВСУ могут значительно увеличить количество дронов на фронте: Зеленский назвал ключевое условие

Украина может значительно усилить использование беспилотников на фронте, но для увеличения их производства пока стоит найти дополнительные ресурсы.

"По дронам проблематика остается. Считаю, что это то, во что нужно активно включаться партнерам. Россияне увеличили количество дронов, мы из-за нехватки финансирования не увеличили пока. При том, что возможности есть", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня использование беспилотников на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, нельзя это сравнить с тем, что было месяц назад - 1,4 к 1, и с реальными возможностями, которые есть у украинской оборонной промышленности с точки зрения производства - 2,5-3 к 1.

"Нужны финансы, договариваемся об этом", - подчеркнул глава государства.