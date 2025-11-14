UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ "мінуснули" понад тисячу росіян на фронті за добу: Генштаб про втрати ворога

Фото: ворог також стрімко втрачає артилерію на фронті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Окупанти за добу на війні, станом на ранок 14 листопада, втратили понад тисячу одиниць живої сили. Ще українські військові знищили понад 400 дронів ворога і багато техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 156 400 (+1 040) осіб.
  • танків - 11 344 од.
  • бойових броньованих машин -23 569 (+2) од.
  • артилерійських систем - 34 423 (+35) од.
  • РСЗВ - 1 540 од.
  • засоби ППО - 1 242 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 80 387 (+442) од.
  • крилаті ракети - 3 926 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 306 (+95) од.
  • спеціальна техніка - 3 996 од.

Фото: також росіяни втрачають на фронті ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Щодо ситуації на фронті, зараз, як відомо, йдуть запеклі бої з окупантами на Покровському та Константинівському напрямках - саме тут відбулось найбільше зіткнень згідно з останньою інформацією Генштабу - вечірнім зведенням 13 листопада.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на сьогодні на фронті найзапекліші бої тривають у районі семи міст у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Щодо Покровська, за який активно борються Сил Оборони, раніше Олександр Сирський наголошував, що про контроль росіян над містом або оточення наших підрозділів не йдеться. Хоча РБК-Україна писало - нашим захисникам дійсно складно у Покровську, навіть через те, що важко скоординувати дії бійців з різних підрозділів (ЗСУ, ССО НГУ, ГУР і так далі).

Водночас президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що будь-яке рішення про виведення військ із Покровська залишається за командирами на місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронтГенштаб ВСУВійна в Україні