ЗСУ "мінуснули" понад тисячу росіян на фронті за добу: Генштаб про втрати ворога

Ситуація на фронті

Щодо ситуації на фронті, зараз, як відомо, йдуть запеклі бої з окупантами на Покровському та Константинівському напрямках - саме тут відбулось найбільше зіткнень згідно з останньою інформацією Генштабу - вечірнім зведенням 13 листопада.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на сьогодні на фронті найзапекліші бої тривають у районі семи міст у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Щодо Покровська, за який активно борються Сил Оборони, раніше Олександр Сирський наголошував, що про контроль росіян над містом або оточення наших підрозділів не йдеться. Хоча РБК-Україна писало - нашим захисникам дійсно складно у Покровську, навіть через те, що важко скоординувати дії бійців з різних підрозділів (ЗСУ, ССО НГУ, ГУР і так далі).

Водночас президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що будь-яке рішення про виведення військ із Покровська залишається за командирами на місцях.