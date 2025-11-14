ВСУ "минуснули" более тысячи россиян на фронте за сутки: Генштаб о потерях врага

Ситуация на фронте

Что касается ситуации на фронте, сейчас, как известно, идут ожесточенные бои с оккупантами на Покровском и Константиновском направлениях - именно здесь произошло больше всего столкновений согласно последней информации Генштаба - вечерней сводке 13 ноября.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на сегодня на фронте самые ожесточенные бои продолжаются в районе семи городов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Относительно Покровска, за который активно борются Сил Обороны, ранее Александр Сырский отмечал, что о контроле россиян над городом или окружении наших подразделений речь не идет. Хотя РБК-Украина писало - нашим защитникам действительно сложно в Покровске, даже из-за того, что трудно скоординировать действия бойцов из разных подразделений (ВСУ, ССО НГУ, ГУР и так далее).

В то же время президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что любое решение о выводе войск из Покровска остается за командирами на местах.