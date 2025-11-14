RU

ВСУ "минуснули" более тысячи россиян на фронте за сутки: Генштаб о потерях врага

Фото: враг также стремительно теряет артиллерию на фронте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Оккупанты за сутки на войне, по состоянию на утро 14 ноября, потеряли более тысячи единиц живой силы. Еще украинские военные уничтожили более 400 дронов врага и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 14 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 156 400 (+1 040) чел.
  • танков - 11 344 ед.
  • боевых бронированных машин -23 569 (+2) ед.
  • артиллерийских систем - 34 423 (+35) ед.
  • РСЗО - 1 540 ед.
  • средства ПВО - 1 242 ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 80 387 (+442) ед.
  • крылатые ракеты - 3 926 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 306 (+95) ед.
  • специальная техника - 3 996 ед.

Фото: также россияне теряют на фронте ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

 

Ситуация на фронте

Что касается ситуации на фронте, сейчас, как известно, идут ожесточенные бои с оккупантами на Покровском и Константиновском направлениях - именно здесь произошло больше всего столкновений согласно последней информации Генштаба - вечерней сводке 13 ноября.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на сегодня на фронте самые ожесточенные бои продолжаются в районе семи городов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Относительно Покровска, за который активно борются Сил Обороны, ранее Александр Сырский отмечал, что о контроле россиян над городом или окружении наших подразделений речь не идет. Хотя РБК-Украина писало - нашим защитникам действительно сложно в Покровске, даже из-за того, что трудно скоординировать действия бойцов из разных подразделений (ВСУ, ССО НГУ, ГУР и так далее).

В то же время президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что любое решение о выводе войск из Покровска остается за командирами на местах.

