ЗСУ мають успіхи на одному з найгарячіших напрямків фронту, - Сирський

Сирський повідомив, що здійснив чергову робочу поїздку в район бойових дій та зустрівся з командуванням армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад.

Головнокомандувач зазначив, що масштабні штурми російської армії із застосуванням важкої техніки на цій ділянці фронту майже припинилися. Натомість окупанти активно використовують безпілотники, артилерію та невеликі піхотні групи.

"Своєю чергою Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно - наступають, мають певні успіхи", - заявив Сирський.

Під час поїздки командири доповіли про поточну ситуацію на своїх ділянках, забезпечення озброєнням і військовою технікою, зокрема дронами, наземними роботизованими комплексами та артилерійськими боєприпасами.

Окрему увагу, за словами Сирського, приділили питанням ротації військових на лінії бойового зіткнення та подальшому виконанню бойових завдань.

"Подякував воїнам та їхнім командирам за стійкість та мужність", - підсумував Сирський.