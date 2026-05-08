Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський відвідав фронт на півдні, де ЗСУ провели успішний контрнаступ

15:18 08.05.2026 Пт
2 хв
Нещодавно ЗСУ там звільнили 12 населених пунктів
aimg Олена Чупровська
Зеленський відвідав фронт на півдні, де ЗСУ провели успішний контрнаступ Фото: Зеленський нагородив бійців бригади, яка звільнила 12 населених пунктів на півдні (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський виїхав на фронт і зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків - на стику трьох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський на передовій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Бригада тримає оборону на Олександрівському напрямку.

Нешодавно ЗСУ тут звільнили від окупантів 12 населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті. Після нього з доповіддю виступив командир бригади - про оперативну обстановку в смузі оборони.

"Відзначив наших захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів. Дякую за службу, за стійкість і за захист України та нашого суверенітету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, саме на цьому напрямку ЗСУ провели серію успішних наступальних дій. У рамках операції українські захисники звільнили від окупантів дев'ять населених пунктів, ще три повністю зачищені, а робота над звільненням кількох інших триває.

"З початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників", - заявив він.

Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
