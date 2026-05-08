Зеленський відвідав фронт на півдні, де ЗСУ провели успішний контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський виїхав на фронт і зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків - на стику трьох областей.

Зеленський на передовій Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Бригада тримає оборону на Олександрівському напрямку. Нешодавно ЗСУ тут звільнили від окупантів 12 населених пунктів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті. Після нього з доповіддю виступив командир бригади - про оперативну обстановку в смузі оборони. "Відзначив наших захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІ–ІІІ ступенів. Дякую за службу, за стійкість і за захист України та нашого суверенітету", - йдеться у повідомленні.