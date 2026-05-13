ВСУ имеют успехи на одном из самых горячих направлений фронта, - Сырский

20:01 13.05.2026 Ср
2 мин
Главком посетил передовую и рассказал о новой тактике врага
aimg Мария Науменко
фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия. В то же время украинские силы применяют тактику активной обороны и имеют определенные успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Читайте также: Писториус заявил о признаках переломного момента в войне РФ против Украины

Сирский сообщил, что совершил очередную рабочую поездку в район боевых действий и встретился с командованием армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.

Главнокомандующий отметил, что масштабные штурмы российской армии с применением тяжелой техники на этом участке фронта почти прекратились. Вместо этого оккупанты активно используют беспилотники, артиллерию и небольшие пехотные группы.

"В свою очередь Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно - наступают, имеют определенные успехи", - заявил Сырский.

Во время поездки командиры доложили о текущей ситуации на своих участках, обеспечении вооружением и военной техникой, в частности дронами, наземными роботизированными комплексами и артиллерийскими боеприпасами.

Отдельное внимание, по словам Сырского, уделили вопросам ротации военных на линии боевого соприкосновения и дальнейшему выполнению боевых задач.

"Поблагодарил воинов и их командиров за стойкость и мужество", - подытожил Сырский.

Напомним, в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский посетил Александровское направление и встретился с военными 31-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на стыке трех областей.

Именно на этом участке фронта украинские военные недавно освободили 12 населенных пунктов.

