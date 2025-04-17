ЗСУ мають успіхи у Донецькій області, є звільнені території, - Сирський

Протягом останніх тижнів Збройні сили України (ЗСУ) звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За словами Сирського, протягом останніх днів він відвідував усі бригади, які працюють в операційні зоні військ ОТУ "Донецьк". Під час поїздки головнокомандувач ЗСУ:
"Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону. Віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб", - додав він.
Сирський розповів, що ворог не змінив своїх планів й надалі намагається відтіснити підрозділи українських воїнів за межі Донецької та Луганської областей, а також вийти на адміністративні кордони цих регіонів.
"Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", - додав він.
В кінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка України зафіксувала підготовку Росії до нового наступу в Україні, а загроза спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області.
Західні ЗМІ також писали, що країна-терорист Росія планує максимально посилити тиск на Україну з метою зміцнення позиції Кремля під час переговорів про припинення вогню.
9 квітня Сирський підтвердив те, що РФ фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області.
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