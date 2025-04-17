ЗСУ мають успіхи у Донецькій області, є звільнені території, - Сирський

За словами Сирського, протягом останніх днів він відвідував усі бригади, які працюють в операційні зоні військ ОТУ "Донецьк". Під час поїздки головнокомандувач ЗСУ:

заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського;

працював з командирами бригад на їх командних пунктах;

розв'язував проблемні питання, які стосувались організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

"Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону. Віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб", - додав він.

Ситуація на фронті

Сирський розповів, що ворог не змінив своїх планів й надалі намагається відтіснити підрозділи українських воїнів за межі Донецької та Луганської областей, а також вийти на адміністративні кордони цих регіонів.

"Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", - додав він.