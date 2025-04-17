ВСУ имеют успехи в Донецкой области, есть освобожденные территории, - Сырский

По словам Сырского, в течение последних дней он посещал все бригады, которые работают в операционной зоне войск ОТГ "Донецк". Во время поездки главнокомандующий ВСУ:

заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского;

работал с командирами бригад на их командных пунктах;

решал проблемные вопросы, касающиеся организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона. Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей", - добавил он.

Ситуация на фронте

Сырский рассказал, что враг не изменил своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения украинских воинов за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.

"Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - добавил он.