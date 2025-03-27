Росія готує нові наступи на три області України, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні, беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель", - пояснив президент.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін хоче вести переговори про територію із сильнішої позиції, адже він думає лише про війну.

"Отже, наша робота - всіх нас - це оборона в найширшому розумінні цього слова. Тобто продовження військової допомоги, але, окрім того, ми потребуємо інвестицій, більше спільних проєктів, більше спільного виробництва, більше локалізації, усього, що спрямоване на масштабування та розвиток нашого оборонного виробництва - від снарядів до безпілотників і ракет", - наголосив глава України.

Він також відзначив, що Європі потрібно все можливе для власного захисту.

"Розгляньмо сьогодні, які оборонні напрями з погляду підтримки та виробництва є найбільш корисними. Це 5 мільярдів євро на артилерійські снаряди для нашої оборони цього року. І це фінансування треба знайти вже зараз", - підкреслив він.

Зеленський зауважив, що не можна забувати й про системи протиповітряної оборони та ракети.

"Далі - наше внутрішнє виробництво. Є речі, які ви можете виробляти у ваших країнах, а є те, що ми можемо локалізувати в Україні. Наша оборонна промисловість в Україні недофінансована приблизно на 20 мільярдів євро. Ми вважаємо, що це можна закрити коштом російських активів. І це необхідно зробити", - підсумував президент.