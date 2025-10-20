ua en ru
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 08:30
UA EN RU
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв Ілюстративне фото: Генштаб показав нові мапи боїв (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 168 бойових зіткнень. Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки та Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
Найгарячіші напрямки доби - Покровський і Олександрівський: Генштаб показав нові мапи боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 45 артилерійських систем, один засіб ППО, 398 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.

