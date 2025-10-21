ВСУ ликвидировали сына экс-кандидата в президенты Беларуси, который воевал за Россию
Украинские защитники ликвидировали Ивана Уса, сына экс-кандидата в президенты Беларуси. Он воевал на стороне России и пропал без вести весной 2025 года.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Объединенных Сил ВСУ.
Сын белорусского политика считался без вести пропавшим, однако в октябре были найдены останки его тела. Ус люто ненавидел Украину, поэтому и решил присоединиться к российской армии.
Известно, что в середине 2010 года Иван Ус администрировал пророссийскую группу "Антимайдан Минск" в социальной сети "Вконтакте". В том же году его отец участвовал в президентских выборах в Беларуси - за него проголосовали лишь 0,4% граждан.
В январе этого года белорус подписал контракт с российскими захватчиками и пошел на войну в Украине, однако уже через два месяца пропал без вести. В октябре среди тел, которые были переданы стране-агрессору, идентифицировали и Уса.
Ситуация на фронте
Напомним, Генштаб сообщил, что Покровское направление остается самым горячим участком фронта. За минувшие сутки украинские военные отбили 58 штурмов российских оккупантов почти в 20 населенных пунктах.
Отметим, российская ДРГ недавно сумела проникнуть в центр Покровска, где убила нескольких гражданских. Украинские защитники обнаружили россиян и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала. В течение последних дней украинские защитники уничтожили 14 россиян, которые сумели попасть в Покровск.
РБК-Украина писало, что российские захватчики в понедельник, 20 октября, одновременно пошли в атаку с четырех направлений на юге Украины. Россияне начали активные штурмовые действия с привлечением большого количества пехоты и бронетехники.