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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та більше 30 артсистем: генштаб оновив втрати РФ

Субота 09 вересня 2023 09:25
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ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та більше 30 артсистем: генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 8 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 140 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 268 140 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків - 4544 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 8739 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 5789 (+36) од.;
  • РСЗВ - 757 (+3) од.;
  • засоби ППО - 508 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4588 (+18) од.;
  • крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 19 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8298 (+34) од.;
  • спеціальна техніка - 870 (+10) од.

ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та більше 30 артсистем: генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 09.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, українські воїни активізували зусилля поблизу Новомайорського Донецької області. Наразі там йдуть бої за контроль над населеним пунктом. Також загострилась обстановка на лінії Куп'янськ-Лиман.

Тим часом російські терористи, на тлі наступу наших воїнів, змінюють систему командування та управління, а також намагаються активізувати зусилля щодо впровадження доктрини вогню, зокрема адаптують розгортання комплексів РЕБ.

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