Окупанти змінюють систему управління на тлі наступу ЗСУ, - ISW

Російські окупанти на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ змінюють систему командування та управління, намагаються активізувати зусилля щодо впровадження доктрини вогню, адаптують розгортання комплексів РЕБ, при цьому ворог продовжує відчувати проблеми з керівництвом підрозділами

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

У публікації йдеться, що російські загарбники внесли помітні зміни у систему свого командування та управління у спробах захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією. Разом з тим, розгортання сил РФ, ймовірно, все ще посилює проблеми з горизонтальною інтеграцією.

Згідно з заявою заступниці директора з аналізу Центру безпеки та новітніх технологій (CSET) Магарити Конаєвої та наукового співробітника CSET Оуена Деніелса 6 вересня, війська РФ вивели штаб-квартиру за межі досяжності більшості ударних систем ЗСУ, та розмістили передові командні пункти далі під землею та за добре захищеними позиціями.

Експерти зазначають, що залишається незрозумілим, чи використовували інтервенти цю більш захищену командну інфраструктуру в усіх окупованих районах в Україні, і в якій мірі ці оборонні зусилля перешкоджали триваючій кампанії ЗСУ щодо ударів по таких об'єктах.

Як заявили Конаєва і Деніелс, війська РФ покращили зв'язок між командними пунктами та частинами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв'язок.

У Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) заявили 4 вересня, що окупанти також намагаються покращити сигнали за рахунок ширшого використання сервісів C2 на основі додатків, які вимагають менше підготовки.

Водночас, звертають увагу Конаєва та Деніелс, російські солдати, як і раніше, часто передають конфіденційну інформацію незахищеними каналами.

Експерти дійшли висновку, що війська РФ, як і раніше, стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої структури управління для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу.

Також повідомляється, що через артилерійські обмеження окупантів вони активізують давні зусилля щодо впровадження доктрини вогню, що віддає пріоритет точності, а не обсягу, оскільки вести масований вогонь із закритих позицій росіянам вже проблематично, а також вони зазнають труднощів з транспортуванням великої кількості боєприпасів на лінію фронту.

Повідомляється також, що РФ збільшує виробництво снарядів з лазерним наведенням "Краснопіль" і баражуючих боєприпасів (дронів) "Ланцет" для підвищення точності вогню.

"Російські підрозділи на фронті швидко навчаються та впроваджують інновації, але їхня здатність повністю реалізувати бажаний RFC, ймовірно, буде обмежена їхньою здатністю надавати покращені системи зв'язку та забезпечувати необхідну підготовку - для військ, які беруть участь у бою", - йдеться в публікації.

Також повідомляється, що війська РФ адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби. У RUSI заявили, що російські сили розосереджують системи "Поле-21" та розглядають їх як "одноразові" системи РЕБ, щоб забезпечити широкий захист від ударів українських дронів.

Ключові висновки:

Повідомляється, що ЗСУ продовжували наступати на південь від Бахмута в Донецькій області та на південь від Роботиного на заході Запорізької області, але 8 вересня не досягли жодних підтверджених успіхів.

У ніч із 7 на 8 вересня РФ провела чергову серію ударів безпілотників "Шахед" по Одеській області України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров публічно відхилив неймовірно вигідну пропозицію Секретаріату ООН, яка задовольнила багато з заявлених Росією вимог про приєднання до Чорноморської зернової ініціативи 6 вересня, вказуючи на те, що Кремль або відкладає своє повернення до зернової угоди у спробі досягти максимальних поступок від Заходу, або взагалі не має наміру повертатися до зернової угоди.

МЗС РФ прямо відреагувало на недавні ознаки того, що уряд Вірменії, можливо, ставить під сумнів багаторічні відносини у сфері безпеки з Росією.

Війська РФ вели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове, в районі Бахмута і на лінії Авдіївка - Донецьк, але 8 вересня не досягли будь-яких підтверджених просувань.

Видання The New York Times із посиланням на західні, африканські та російські джерела повідомило, що російські розвідувальні структури конкурують за контроль над активами та операціями ПВК "Вагнера" в Африці.

Російська окупаційна "влада" продовжує проводити незаконні регіональні псевдовибори на окупованій частині України. Російська окупаційна "влада" у низці регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей оголосила про початок очного "голосування" на окупованих територіях 8 вересня.

Тактика окупантів

На сході України на Куп'янському напрямку, де окупанти вже тривалий час намагаються прорвати оборону ЗСУ, загарбники не відмовляються від тактики "м'ясних" штурмів. Як зазначив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, ворог також продовжує там формувати "ударний кулак.

Разом з тим на півдні України війска РФ могли перейти до нової тактики у спробах зупинити контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області. Як нещодавно повідомляло The New York Times з посиланням на українських військових, окупанти почали підпалювати мінні поля.