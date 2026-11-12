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Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на зустріч з Путіним

07:16 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на зустріч з Путіним Фото: спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер (Getty Images)
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Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для зустрічі з Путіним. В аеропорту Внуково їх зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.

Літак з американськими переговірниками приземлився в столичному аеропорту Внуково. Там їх зустрів Кирило Дмитрієв, після чого кортеж виїхав з аеропорту.

Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше повідомляв, що зустріч посланців з Путіним відбудеться в першій половині дня. Після Москви Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліна на зустріч із Зеленським.

Візит до Москви відбувається після дводенних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Сторони домовилися про обмін полоненими, проте, за даними джерел РБК-Україна, російська делегація відмовилася обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Про час зустрічі з Путіним розповідали в Кремлі, а Зеленський чекатиме посланців у Дубліні. За словами Кушнера, у Москві вони намагатимуться перетворити тристоронні переговори на багатосторонній формат за участі ЄС і НАТО.

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Стів Віткофф Джаред Кушнер Москва Російська Федерація Мирні переговори
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