Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на зустріч з Путіним

Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для зустрічі з Путіним. В аеропорту Внуково їх зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.

Літак з американськими переговірниками приземлився в столичному аеропорту Внуково. Там їх зустрів Кирило Дмитрієв, після чого кортеж виїхав з аеропорту.

Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше повідомляв, що зустріч посланців з Путіним відбудеться в першій половині дня. Після Москви Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліна на зустріч із Зеленським.