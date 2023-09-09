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ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и более 30 артсистем: генштаб обновил потери РФ

Суббота 09 сентября 2023 09:25
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ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и более 30 артсистем: генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 сентября, украинские воины уничтожили еще 600 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 140 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 268 140 (+600) человек ликвидировано;
  • танков - 4544 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8739 (+13) ед.;
  • артиллерийских систем - 5789 (+36) ед.;
  • РСЗО - 757 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 508 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4588 (+18) ед.;
  • крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 19 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8298 (+34) ед.;
  • специальная техника – 870 (+10) ед.

ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и более 30 артсистем: генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 09.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как утверждают аналитики Института изучения войны, украинские воины активизировали усилия вблизи Новомайорского Донецкой области. Там идут бои за контроль над населенным пунктом. Также обострилась обстановка на линии Купянск-Лиман.

Тем временем российские террористы, на фоне наступления наших воинов, изменяют систему командования и управления, а также пытаются активизировать усилия по внедрению доктрины огня, в частности, адаптируют развертывание комплексов РЭБ.

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