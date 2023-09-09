ЗСУ активізували наступ біля Новомайорського: карти боїв ISW

Збройні сили України активізували свої зусилля поблизу Новомайорського Донецької області - там зараз йдуть гарячі бої за контроль над населеним пунктом. Крім цього, загострилась обстановка на лінії Куп'янськ-Лиман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська 8 вересня продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового).

Речник Східного угруповання Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що російські війська продовжують зосереджувати зусилля в районі Новоєгорівки та використовують засуджених призовників і невказані приватні військові компанії для проведення штурмів у цьому районі.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 7 вересня заявила, що оперативна обстановка на Куп'янському та Лиманському напрямках загострюється. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відкинули українські сили з невизначених висот поблизу Новоєгорівки, але російські сили не встановили контроль над цими позиціями. Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська продовжували просування в районі Синьківки та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) 7 вересня, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Євлаш заявив, що російські війська мають на меті вийти до річки Оскіл і захопити позиції біля Борової (35 км на захід від Сватового) до початку зими 2023-2024 років, хоча нинішній локалізований російський наступ на лінії Куп’янськ-Сватове навряд чи досягне цієї мети.

Поточні локалізовані російські наступальні зусилля на цій ділянці фронту досягли незначних успіхів і, ймовірно, спрямовані на відведення українських сил від більш критичних ділянок фронту та українських контрнаступальних операцій замість захоплення тактично значних територій.

Російським військам, ймовірно, знадобиться залучити значно більше живої сили для наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, щоб, можливо, досягти передбачуваної мети досягти Борової. Євлаш заявив, що російські війська продовжують тренувати та формувати штурмові підрозділи з раніше розгромлених мотострілкових бригад і повітряно-десантних частин (ВДВ) у цьому районі.

Євлаш також заявив, що російські сили використовують зв’язківців для формування штурмових загонів, припускаючи, що нещодавні значні втрати можуть обмежувати наявну російську живу силу для нападу на цей сектор. Українські офіційні особи раніше зазначали, що російські війська розгортають елементи новосформованих бригад і дивізій для відновлення активних наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, хоча ISW поки не має підтвердження цього розгортання.

Російські війська протягом кількох місяців зосереджували значну живу силу на цій ділянці фронту, перш ніж розпочати свою невдалу оперативну наступальну операцію взимку-весні 2023 року, і ISW останнім часом не спостерігав подібного нарощування в цьому районі

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили невдалі наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна 8 вересня. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили п'ять українських штурмів поблизу Новоєгорівки та Діброви (6 км на південний захід від Кремінної).

Російський військовий блогер заявив, що 7 вересня російські війська відбили українські контратаки в районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної. Інший російський військовий блогер стверджував, що за останні два тижні українські війська просунулися в зоні відповідальності 27-ї ОМСБр (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) у невстановленому районі Лиманського напрямку і що частини російської 252-ї мотострілецької (3-я мотострілецька дивізія Західного військового округу) і 237-й полк ВДВ (76-а дивізія ВДВ) відвоювали втрачені території в цьому районі.

Бої на Донбасі

8 вересня українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом, але жодного підтвердженого просування не зробили. Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували наступальні дії та досягли невизначеного часткового успіху на південь від Бахмута.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися на північ від Андріївки та Кліщіївки, половину яких, за його словами, контролюють українські сили. Пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер стверджував, що ситуація на південь від Кліщіївки залишається неясною, однак, і зазначив, що джерела надають суперечливі відомості про бойові дії в цьому районі.

Військовий блогер стверджував, що українські війська активізували наступальні дії на лінії Кліщіївка-Озарянівка (7-14 км на південний захід від Бахмута), а інше російське джерело охарактеризувало ситуацію під Андріївкою як напружену.

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи Південного угруповання військ РФ відбили 12 українських атак поблизу Бахмута, Веселого (20 км на північний схід від Бахмута), Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута 8 вересня, але не робили жодного підтвердженого чи заявленого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки.

Російські джерела стверджували, що російські сили проводили штурми поблизу Залізнянського (12 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута). Відомі російські військові блогери поширили кадри, на яких стверджується, що на бахмутському напрямку діють підрозділи російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 7 вересня повідомила, що російські війська застосовують різні тактики на Бахмутському напрямку, намагаючись відволікти українські сили та розбити зосередження українських сил.

Українські сили 8 вересня не проводили жодних підтверджених або заявлених наступальних дій на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські війська 8 вересня продовжували наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Російські військові блогери 7 і 8 вересня стверджували, що штурмова група 5-ї бригади РФ захопила укріпрайон на схід від Красногорівки, а 150-та мотострілецька дивізія (8-а загальновійськова армія Південного району) наступала у Мар’їнці протягом останніх тижнів.

Однак інший російський військовий блогер заявив 8 вересня, що російські війська провели безуспішні штурми Мар’їнки та на південних підступах до Авдіївки. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на західній околиці Донецька), Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Маляр повідомила, що українські сили продовжують відбивати російські штурми Мар’їнки, не даючи російським військам взяти під контроль населений пункт.

"Південна вісь"

Російські та українські сили вступили в обмежені бойові дії на заході Донецької області 8 вересня. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на південь від Пречистівки (35 км на південний захід від міста Донецьк).

Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи російської 36-ї мотострілецької бригади (29-а загальновійськова армія Східного військового округу) відбили українське угруповання розміром у взвод на північний схід від Микільського (27 км на південний захід від міста Донецьк).

Російські джерела стверджували, що українські війська активізували наступальні дії та просунулися вздовж кордону Донецько-Запорізької області 8 вересня. Російські військові блогери стверджували, що українські війська активізували наступальні дії на лінії Новодонецьке-Новомайорське (12-18 км на південний захід від Великої Новосілки), а один з них стверджував, що українські війська захопили позиції на північно-західній околиці Новомайорського.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські спроби перетнути річку Шайтанка безпосередньо на північний схід від лінії Новодонецьке-Новомайорське. Російський батальйон "Восток" стверджував, що українські та російські сили обмінялися контролем над деякими позиціями в цьому районі та що бойові дії здебільшого зосереджені на околицях невизначеного населеного пункту (ймовірно, йдеться про Новомайорське).

Російські та українські джерела зробили різні конкуруючі твердження щодо ступеня української активності на тлі повідомлень про просування українців у західній Запорізькій області 8 вересня.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли невизначених успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Деякі російські джерела, включно з добровольчими батальйонами "Шторм Осетія" та "Аланія", які обороняються на заході Запорізької області, стверджували, що минулого дня українські сили провели "тактичну паузу" в районі Роботиного для перегрупування.

Інші російські джерела стверджували, що невеликі групи українських сил здійснили невдалі механізовані та бронетехнічні штурми Роботиного вранці 8 вересня. Деякі російські джерела, зокрема Міністерство оборони (МО), стверджували, що російські сили відбили українські атаки біля Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) з північного заходу та Новопокропівки (16 км на південний схід від Оріхова) зі сходу.

Український чиновник зазначив, що українські операції в Херсонській області можуть змусити російські війська відтягнути резерви з окупованого Криму. Речник українського Південного оперативного командування капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська зазнають значних втрат у особовому складі та техніці внаслідок українських контрбатарейних дій у Херсонській області, що обмежує їхню боєздатність і, ймовірно, змушує російські війська висувати резерви, які зараз діють у Криму.

Російські джерела стверджують, що російські війська продовжують відповідати на українські рейди в дельті Дніпра. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відтіснили невелику українську групу від острова Козацький (на захід від Нової Каховки) після попередніх повідомлень про висадку українських сил на острові 7 вересня. Інший військовий блогер 8 вересня заявив, що на островах дельти Дніпра тривають бої і що російські війська відбили ще один український десант на острові навпроти Нової Каховки.

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