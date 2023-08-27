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ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів й більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 27 серпня 2023 08:17
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ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів й більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби, 26 серпня, українські воїни знищили ще 550 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила близько 260 820 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 260820 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 4396 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 8554 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 5403 (+24) од.;
  • РСЗВ - 728 (+2) од.;
  • засоби ППО - 498 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4378 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1411 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7854 (+31) од.;
  • спеціальна техніка - 808 (+4) од.

ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів й більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 27.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як розповідають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни наблизились до чергової лінії оборони ворога в Запорізькій області. Тим часом росіяни намагаються тиснути на Куп'янському напрямку, однак найближчими місяцями прориву там очікувати не варто.

За словами речниці об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупантам припікає також й на Херсонському напрямку. Наші воїни проводять контрбатарейну боротьбу, а також вибивають ворога з позицій, які він намагався опанувати після теракту на Каховській ГЕС.

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