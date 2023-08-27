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ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 27 августа 2023 08:17
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ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 26 августа, украинские воины уничтожили еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 260 820 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 260820 (+550) человек ликвидировано;
  • танков - 4396 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8554 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем - 5403 (+24) ед.;
  • РСЗО - 728 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 498 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4378 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 1411 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед.;
  • специальная техника - 808 (+4) ед.

ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 27.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины приблизились к очередной линии обороны врага в Запорожской области. Между тем, россияне пытаются давить на Купянском направлении, однако в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупантам припекает также и на Херсонском направлении. Наши воины проводят контрбатарейную борьбу, а также выбивают врага с позиций, которыми он пытался овладеть после теракта на Каховской ГЭС.

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