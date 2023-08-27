ЗСУ наблизились до чергової лінії оборони росіян в Запорізькій області: карти боїв ISW

ЗСУ наблизились до чергової лінії оборони росіян в Запорізькій області. Окупанти ж продовжують тиснути на Куп'янському напрямку, однак найближчими місяцями прориву там очікувати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

26 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Прес-офіцер Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що російські війська захопили три невстановлені опорні пункти на Куп’янському напрямку. 25 серпня речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська перемістили тактичну увагу з Куп’янського напрямку в район Новоєгорівки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили просунулися поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та в напрямку Петропавлівки (6 км на схід від Куп’янська), хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень.

Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великобританії) 26 серпня заявило, що російські сили можуть розпочати наступ оперативного рівня на Куп’янському та Лиманському напрямках протягом наступних двох місяців, хоча ISW оцінює таку наступальну операцію як малоймовірну. У Міноборони Великої Британії заявили, що російські війська, можливо, спробують відновити ініціативу в умовах українських контрнаступальних операцій, розпочавши таку наступальну операцію.

У Міноборони Великої Британії оцінили, що російські війська, можливо, спробують просунутися на захід до річки Оскіл і створити буферну зону навколо окупованої Луганської області.

Російські війська протягом останніх тижнів проводили локалізовані наступальні операції на північний схід від Куп’янська та на південний захід від Сватового, але немає жодних ознак того, що російські війська виділяють необхідну живу силу та матеріальні засоби, необхідні для перетворення таких локалізованих наступальних операцій на цій ділянці фронту в оперативну наступальну спробу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 25 серпня заявив, що російські війська після місяця значних втрат перекидають частини новосформованих бригад і дивізій на Куп’янський і Лиманський напрямки, щоб відновити активні наступальні дії на цих напрямках, хоча ISW не спостерігає підтвердження цих переведень.

Відновлення локалізованих російських наступальних операцій, ймовірно, має на меті зафіксувати та відтягнути українські сили на цей напрямок від більш критичних ділянок фронту, і малоймовірно, щоб забезпечити великі територіальні здобутки. Російські війська протягом кількох місяців зосереджували живу силу на цій ділянці фронту, перш ніж розпочати свою невдалу оперативну наступальну операцію взимку-весні 2023 року, і ISW не спостерігала подібних приготувань у цьому районі. Російські війська навряд чи зможуть перехопити оперативну ініціативу в найближчі два місяці.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені невдалі наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 26 серпня. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили п’ять українських штурмів поблизу Синьківки, Новоєгорівки, Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового), та Райгородки (13 км на захід від Сватового).

Представник МО РФ і ЦЗО Олександр Савчук заявив, що російські війська відбили сім українських атак на Лиманському напрямку, в тому числі поблизу Діброви (6 км на південний захід від Кремінної). Російські військові блогери стверджували, що російські війська також відбили спроби України відновити втрачені позиції біля Торського (17 км на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

Російські війська 26 серпня провели наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що російські війська захопили позиції поблизу Кліщіївки, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень. Російський військовий блогер заявив, що підрозділи 4-ї мотострілецької бригади (2-й корпус армії ЛНР) захопили позиції на північ від Кліщіївки.

Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута та просунулися 26 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, свідчать про те, що українські війська просунулися далі вглиб Кліщіївки. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що українські війська безуспішно атакували поблизу Міньківки (15 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили невдало атакували поблизу Кліщіївки. Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). 25 серпня речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш повідомив, що на Бахмутському напрямку українські війська просуваються на 100-300 метрів за добу.

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися 26 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська проводили невдалі наступальні операції поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (на західній околиці м. Донецьк).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська захопили територію на південь від Новомихайлівки (10 км на південний захід від міста Донецьк). Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно штурмували південно-західну околицю Авдіївки, Мар’їнку, а також північний схід і південний схід від Новомихайлівки.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що українські сили безуспішно атакували поблизу Красногорівки (або безпосередньо на захід від Донецька, або за 8 км на північний захід від Авдіївки) 26 серпня.

"Південна вісь"

Генштаб України повідомив, що 26 серпня російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара на заході Донецької області.

Повідомляється, що українські війська вели наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просунулися 26 серпня. Російські джерела, зокрема Міністерство оборони (МО), стверджували, що російські війська відбили українські атаки біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські військові блогери стверджують, що українські війська також здійснили безуспішні атаки на південь від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) та поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки), Старомлинівки (14 км на південь від Великої Новосілки) та Керменчика (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський батальйон "Восток" висловив стурбованість тим, що українські війська атакуватимуть його зону відповідальності після завершення атак на південь від Урожайного, припускаючи, що підрозділи батальйону більше не діють у безпосередньому районі Урожайного.

Станом на 26 серпня українські війська підійшли ближче до чергової серії російських оборонних позицій у західній Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що українські сили просувалися далі на захід від Вербового (18 км на південь від Оріхова).

Російські військові блогери також заявили 26 серпня, що українські війська просунулися на північний захід від Вербового. Російські військові блогери стверджували, що російські сили відбили українські атаки в Роботиному (10 км на південь від Оріхова), а деякі стверджували, що російським військам вдалося відбити деякі невизначені позиції в населеному пункті. Інші російські та українські джерела вказали, що російські війська контролюють лише частину Роботиного.

Російські військові блогери продовжували стверджувати, що 26 серпня тривають бої на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Російський військовий блогер стверджував, що невеликі українські десантні групи висадилися на невизначених островах у дельті. Інший російський військовий блогер заявив, що 25 серпня українські війська здійснили невдалу висадку на острів Борщовий (14 км на південний захід від Херсона).

Друге цивільне судно вийшло з порту через український гуманітарний коридор у Чорному морі 26 серпня в рамках триваючих зусиль України з обходу спроб Росії обмежити морські перевезення. Вантажне судно Primus, яке перебувало в Одеському порту з лютого 2022 року, вирушило до Варни (Болгарія) під прапором Ліберії.

Російська служба ВВС повідомила, що Primus повернувся в порт через кілька годин після відходу з невідомих причин, але Primus все ще має намір плисти до Варни. Раніше ISW оцінювало, що Росія, ймовірно, має намір обмежити морські перевезення в Україну через Чорне море без застосування повної блокади.

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