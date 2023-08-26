Ворог почуває себе "незатишно". Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку

Російським окупантам припікає не лише на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському. Збройні сили продовжують потужно знищувати ворога.

Про це розповіла речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їх сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води спровокованої техногенною катастрофою на Каховських ГЕС", - розповіла Гуменюк.

За словами речниці об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня, Збройні сили знищують російський річковий "недофлот", на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.

Лише за минулу добу, 25 серпня, на Херсонському напрямку українські воїни знищили:

більше 40 російських окупантів;

5 гармат;

8 одиниць автобронетанкової техніки;

човен.

Зокрема суттєва робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.

"Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати кожного дня просувають нас до перемоги", - додала Гуменюк.

Яка ситуація на фронті

Як розповідають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), важкі бої продовжуються по всій лінії фронту. Українські воїни ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку де досягли невизначеного успіху. Тим часом ворог зазнав значних втрат через недостатню підтримку на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області.