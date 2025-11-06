UA

ЗСУ ліквідували базу "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку

Фото: ЗСУ ліквідували базу "Шахедів" у тимчасово окупованому Донецьку (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України знищили базу зберігання та запуску ударних безпілотників типу "Шахед" у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.

"База зберігання, комплектування та запуску "Шахедів". ДАП Донецьк, ТОТ. Була", - зазначив Бровді.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, це була спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 обр СБС "Птахи Мадяра".

"Розробка цієї складної цілі перетворилася у  кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Цієї ночі її було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", - додав Бровді.

Боротьба ЗСУ з "Шахедами"

Нагадаємо, раніше агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.

Також повідомлялось, що Військово-Морські Сили разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахед". Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.

Окрім того, раніше Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Курській області. Звідти здійснювався запуск ударних дронів.

Одночасно з цим ЗСУ постійно застосовують нові методи боротьби з "Шахедами". Зокрема, українські інженери розробляють нові ударні дрони для полювання за ворожими безпілотниками. Вони діють за принципом ракет ППО – вибухають поряд із ворожими цілями та вражають їх уламками.

