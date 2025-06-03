Полюватимуть за "Шахедами": в Україні розробляють новий тип ударних безпілотників

Українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет ППО – вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg .

За словами радника міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, три вітчизняні виробники виготовляють такі ударні безпілотники, вартість яких становить близько 5 тисяч доларів кожен. При цьому розробники не виключають, що з часом ціна таких ударних дронів може зменшитись до 300 доларів за одиницю.

Розробники в Україні працюють над безпілотниками з фіксованими крилами, які вражають дрони прямим зіткненням, та іншими моделями для ураження повітряних цілей. Так, компанія Skyfall, один із провідних українських виробників дронів, модернізувала свою FPV-модель для перехоплення БпЛА. Зазначається, що ці дрони вже застосовуються на фронті.

Повідомляється, що даний тип безпілотників розробляють і європейські інженери. Так, латвійська компанія Origin Robotics у червні планує надіслати до України випробувальні дрони, які вибухають поблизу ворожих БпЛА, знищуючи їх уламками.

"Щойно боєголовка наближається достатньо близько до цілі, вона детонує, і ціль уражається осколками", – зазначив генеральний директор Origin Агріс Кіпурс під час конференції з розвитку безпілотників у Ризі.

За його словами, такі дрони спеціально створені для боротьби з великими баражувальними боєприпасами.

При цьому експерти додають, що попри значні економічні переваги для України, ці безпілотники на даному етапі не здатні повністю замінити системи протиповітряної оборони. До того ж, "безпілотні мисливці за дронами" мають свої обмеження. Вони не здатні ефективно протидіяти російським ракетам, які швидші й мають більшу руйнівну силу, ніж "Шахеди".