ВСУ ликвидировали базу "Шахедов" во временно оккупированном Донецке

Борьба ВСУ с "Шахедами"

Напомним, ранее агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области РФ, а также показали на фото, как россияне готовятся к ударам по территории Украины.

Также сообщалось, что Военно-Морские Силы вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахед". Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

Кроме того, ранее Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.

Одновременно с этим ВСУ постоянно применяют новые методы борьбы с "Шахедами". В частности, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны для охоты за вражескими беспилотниками. Они действуют по принципу ракет ПВО - взрываются рядом с вражескими целями и поражают их обломками.