ВСУ ликвидировали базу "Шахедов" во временно оккупированном Донецке

Четверг 06 ноября 2025 10:33
ВСУ ликвидировали базу "Шахедов" во временно оккупированном Донецке Фото: ВСУ ликвидировали базу "Шахедов" во временно оккупированном Донецке (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины уничтожили базу хранения и запуска ударных беспилотников типа "Шахед" во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.

"База хранения, комплектования и запуска "Шахедов". ДАП Донецк, ТОТ. Была", - отметил Бровди.

По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ, это была совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС "Птицы Мадьяра".

"Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов. Этой ночью она была реализована соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины", - добавил Бровди.

Борьба ВСУ с "Шахедами"

Напомним, ранее агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области РФ, а также показали на фото, как россияне готовятся к ударам по территории Украины.

Также сообщалось, что Военно-Морские Силы вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахед". Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

Кроме того, ранее Воздушные Силы ВСУ нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.

Одновременно с этим ВСУ постоянно применяют новые методы борьбы с "Шахедами". В частности, украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны для охоты за вражескими беспилотниками. Они действуют по принципу ракет ПВО - взрываются рядом с вражескими целями и поражают их обломками.

