Сирський розкрив тактику ЗСУ, що дає результат на фронті

Україна, Середа 11 лютого 2026 21:30
Сирський розкрив тактику ЗСУ, що дає результат на фронті Фото: головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергій Козачук

Українські військові продовжують утримувати ключові рубежі на півдні та сході, попри активні спроби ворога перехопити ініціативу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Ситуація на напрямках

Головком провів роботу на командних пунктах Запорізької та Дніпропетровської областей, де разом із командирами ДШВ та штурмових полків проаналізував стан справ на передньому краї.

Він зазначив, що противник діє агресивно, проте Сили оборони дають гідну відсіч.

"Наша мета - утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", - наголосив Сирський.

Забезпечення та логістика

Під час зустрічі також обговорили критичні потреби підрозділів, зокрема ремонт техніки та швидку евакуацію поранених. За словами Головнокомандувача, управління військами в умовах високої інтенсивності боїв потребує максимальної злагодженості.

"Відверто обговорили проблемні питання, які впливають на ефективність виконання завдань. Віддав необхідні розпорядження для забезпечення потреб наших воїнів", - додав він.

Резерви РФ і відповідь ЗСУ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ підтягує резерви на сході, через що ЗСУ роблять ставку на дрони та роботизовану логістику.

Також ми писали, що Головнокомандувач анонсував перехід України до наступальних операцій, оскільки, за його словами, суто в обороні перемогу здобути неможливо.

Крім того, Сирський підбив підсумки минулого року, зазначивши, що ЗСУ провели три успішні наступальні операції, дві з яких відбулися на території Росії.

