ВСУ контратакуют на юге: Сырский напомнил командирам главный приоритет

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 19:10
ВСУ контратакуют на юге: Сырский напомнил командирам главный приоритет Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников, которые участвуют в боях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя, и напомнил о главном приоритете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сырского в Facebook.

Читайте также: Сырский раскрыл тактику ВСУ, дающую результат на фронте

Главком отметил, что обстановка на юго-восточных направлениях остается сложной.

"Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ВВТ, однако без существенного успеха. Воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике", - говорится в его заявлении.

Сырский подчеркнул, что подразделения ВСУ проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, применяя беспилотные системы, артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы.

"Подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории - крайне важно, однако, должны прежде всего беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений", - отметил генерал.

Он также напомнил командирам, что при расстановке и назначении военных на должности следует обязательно учитывать их профессиональный опыт, квалификацию и специальные навыки, полученные в гражданской жизни.

Наступательные операции ВСУ

Напомним, россияне подтягивают резервы на востоке, из-за чего ВСУ делают ставку на дроны и роботизированную логистику.

Ранее главнокомандующий ВСУ анонсировал переход Украины к наступательным операциям, поскольку, по его словам, сугубо в обороне победу одержать невозможно.

Кроме того, Сирский подвел итоги прошлого года, отметив, что ВСУ провели три успешные наступательные операции, две из которых состоялись на территории России.

Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
